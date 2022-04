Sassá - Felipe Correia/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 02/04/2022 14:50

O mundo dá voltas: cinco anos depois de menosprezar o Botafogo, clube que o lançou ao futebol, na chegada ao Cruzeiro, Sassá acertou contrato de produtividade com o CSA, da Segunda Divisão do futebol brasileiro, e terá direito apenas a auxílio moradia.

O contrato de Sassá com o CSA funcionará da seguinte forma: no vínculo, que será de quatro meses, ele receberá apenas auxílio moradia. Dentro desses quatro meses, se ele for relacionado para algum jogo, o clube passa a pagar um valor fixo + um valor por jogo que atuar ou ser escalado como titular. No acordo, há uma cláusula que permite o CSA rescindir o contrato sem o pagamento de multa, caso entenda que não deu certo.

Com 28 anos, Sassá acumula passagens por Botafogo, time que iniciou a carreira, Oeste, Náutico, Cruzeiro, Coritiba e Marítimo, último clube que defendeu. Os problemas fora de campo prejudicaram o atacante, que agora terá mais uma chance para mostrar que ainda pode render no futebol brasileiro.