Publicado 01/04/2022 17:17 | Atualizado 01/04/2022 17:18

O Flamengo vai pagar alto ao Athletico para ter o goleiro Santos: 3 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais pela cotação atual. Mas, por outro lado, conseguiu chegar a um acordo com o Furacão para parcelar o montante em 20 parcelas, que serão fixas e sem juros.

A negociação foi considerada um sucesso dentro do Flamengo, que não conseguiu pagar aquilo que havia ofertado em uma primeira oportunidade, 2,5 milhões de euros, mas aumentou a proposta depois de o goleiro Santos fazer um esforço e aceitar ganhar menos do que recebia nos tempos de Athletico. Ou seja, dessa forma as três partes saem contentes com a operação.

Santos desembarca nesta noite no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato válido por quatro temporadas com o Flamengo. Com 32 anos, o goleiro chega com status de titular ao time rubro-negro, que já tem Hugo Sousa, Diego Alves e Matheus Cunha para a posição.