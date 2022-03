Ayrton Lucas - Divulgação Spartak

Publicado 29/03/2022 22:46

O Flamengo deve anunciar oficialmente a contratação de Ayrton Lucas, do Spartak, nesta quarta-feira, quando ele assinará o contrato com o clube. Nesta tarde, após desembarcar no Rio de Janeiro, o lateral-esquerdo foi realizar exames médicos em uma clínica particular e foi aprovado, ficando livre para dar a canetada na papelada.

A programação prevê que Ayrton Lucas assine o contrato no período da manhã, quando irá tirar as fotos com a camisa do Flamengo no Ninho do Urubu e, na parte da tarde, já vai iniciar a fisioterapia no tornozelo machucado, lesão que sofreu no dia 19 de março, quando entrou em campo pela última vez.

A contusão, embora não faça o atleta ser reprovado nos exames médicos, requer cuidado na recuperação para que não se torne um problema no decorrer da temporada.

Ayrton Lucas chega ao Flamengo por empréstimo junto ao Spartak, da Rússia, até dezembro, com opção de compra estabelecido em contrato. O Rubro-Negro também irá assumir o salário integral do atleta de 24 anos durante o empréstimo.