Sérgio Bessa e Arian Bechara - Reprodução Internet

Publicado 25/03/2022 21:48

Na próxima segunda-feira (28), o Flamengo viverá mais um dia de eleição. Sebastião Pedrazzi, da Chapa Roxa, e Sérgio Bessa, da Chapa Azul, vão disputar para saber quem vencerá o pleito para o Conselho Fiscal do Rubro-Negro para os próximos três anos.

O Jornal O Dia decidiu entrevistar Sérgio Bessa, que terá Arian Bechara, como seu vice-presidente, para tentar desbancar a chapa da situação.

1. POR QUE DESEJA SER PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL?

Porque entendemos que o Conselho Fiscal do Flamengo precisa ser completamente independente de outros Conselhos. Simplesmente como funciona em qualquer empresa do porte do Flamengo. Algumas pessoas desconhecem, mas o faturamento do Flamengo hoje, na casa de 1 bilhão de reais, nos coloca entre as 600 maiores empresas do Brasil. Em nenhuma destas empresas, encontramos um Conselho Fiscal cujos membros sejam escolhidos e definidos pelo Presidente do Executivo. Isto tira completamente a independência de atuação.

2. MAS NÃO FUNCIONA ASSIM EM TODOS OS CLUBES?

Verdade. E é exatamente esta prática que queremos mostrar como ela é danosa para os clubes de futebol no Brasil. Onde estava a direção do Conselho Fiscal do Cruzeiro em todos estes anos, para deixar o clube chegar a uma dívida de 1 bilhão, e com todas as implicações judiciais que estamos vendo? Onde estava a direção do Conselho Fiscal de alguns coirmãos aqui do Rio de Janeiro, deixando os clubes chegarem na situação pré-falimentar que alguns se encontram hoje? Eu ajudo a responder. Estes todos estes clubes, o Conselho Fiscal é absolutamente subserviente ao Executivo do Clube. Em todos estes clubes, foi o Presidente quem indicou e pediu votos para o Conselho Fiscal. Não é saudável para qualquer organização, vermos o Executivo definindo quem será o Presidente de outros Poderes. Muito menos do Poder que deverá fiscalizar os atos deste Executivo.

3. VOCE TEM ALGUMA CRÍTICA SOBRE AS INFORMAÇÕES QUE CHEGAM PARA O CONSELHO FISCAL?

Por exemplo, os contratos de patrocínio. Na imensa maioria das vezes, chegam apenas os contratos.

Sem nenhuma demonstração financeira dos efeitos daquele patrocínio, do racional utilizado para a elaboração dos contratos, quais os ganhos efetivos que o clube espera ter. Quais as informações que foram obtidas sobre os responsáveis pelas empresas que estamos assinando os contratos. Se teve, e como serão pagas, as comissões referentes aqueles contratos. Agora, é importante destacar que, se não são enviados, também não são pedidos pelo Conselho Fiscal. Exatamente pela falta de independência, nos deparamos com os integrantes da direção do COFI se sentido constrangidos de fazerem estes pedidos. E sempre buscando uma forma de apresentar pareceres aprovando os assuntos, apenas com o que lhe é apresentado.

4. E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS?

Temos no Flamengo um Diretor Financeiro, o Fernando Góes, que tem se mostrado atencioso com o Conselho Fiscal. São apresentadas dentro dos formatos corretos, ele se coloca a disposição para tirar dúvidas e elas são auditadas por Auditoria Independente. Mas isto não é suficiente para a atuação completa do Conselho Fiscal. Temos diversas situações em que os números deveriam estar mais abertos para os Conselheiros, e infelizmente não recebemos estas informações.

5. UM CONSELHO FISCAL DE OPOSIÇÃO PODE ATRAPALHAR A GESTÃO DO PRESIDENTE LANDIM?

Esta é uma pergunta por demais importante. Quando se fala de Conselho Fiscal, não se pode jamais falar de Oposição ou de Situação. Até porque isto soa ofensivo para as duas chapas.

Se você chama uma chapa de OPOSIÇÃO, quer dizer que ela vai tentar se eleger para se opor aos atos da Direção, para prejudicar o clube? E se você chama uma Chapa de Conselho Fiscal, que deve exatamente fiscalizar os atos da Direção de Chapa da SITUAÇÃO, está dizendo então que eles vão negligenciar seus deveres e “passar o pano” nas coisas que forem feitas? Não acredito nisto. Falando da nossa parte, chega a soar ridículo, imaginar que pessoas do naipe profissional que selecionamos cuidadosamente para a excelência da nossa chapa, se dispusessem ao papel de prejudicar o clube, por algum viés político. Somos todos muito Flamengo, e acima de tudo, todos tem um forte nome a zelar. Queremos sim, é colocar todo o nosso conhecimento profissional a serviço do Flamengo, ajudando o clube a implantar os melhores e mais modernos métodos de gestão no acompanhamento dos números do clube.

6. QUER DEIXAR UM ÚLTIMO RECADO?

Fazer um pedido aos nossos associados. Comparem as propostas divulgadas em cada chapa, comparem os nomes e os Currículos apresentados em cada uma das Chapas, e tome a decisão que você acha que será melhor para o Flamengo nos próximos três anos. Sem esquecer de considerar que, as pessoas que vocês elegerem serão as responsáveis nestes próximos 3 anos, por analisar os contratos que definirão a vida do clube pelos próximos 30 anos.