Victor Sá, sentado, com seus agentesArquivo Pessoal

Publicado 23/03/2022 22:44

Mais um jogador chegou ao Rio de Janeiro para fechar com o Botafogo. Depois de Patrick de Paula na segunda e Oyama na terça, agora foi a vez de Victor Sá desembarcar na Cidade Maravilhosa para assinar com o Alvinegro.

Victor Sá assinará contrato válido por três temporadas, mas com possibilidade de estender por mais uma caso o Botafogo queira. Para ter o atacante, o Alvinegro desembolsará 2,5 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais, e o valor será pago em parcelas ao Al Jazira.

Com 27 anos, Victor Sá começou na base do Palmeiras e bem jovem se transferiu para a Europa, mais precisamente para a Áustria, país que defendeu dois clubes: Kapfenberger e LASK Linz. Depois, ficou duas temporadas no Wolfsburg, da Alemanha, um ano no Al Jazira e, agora, chega ao Botafogo.