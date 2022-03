Riquelme - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 22/03/2022 22:32

O Vasco acertou mais uma renovação de contrato de jogador do atual elenco. Trata-se de Riquelme, lateral esquerdo promessa da categoria de base do clube e que está no elenco profissional desde a temporada passada. O novo contrato já foi assinado, e a diretoria vai divulgar em breve.

O antigo vínculo iria até o meio de 2023, mas, ciente do constante assédio que Riquelme sofria de clubes do exterior, o Vasco se antecipou, deu uma valorização salarial e estendeu o compromisso por mais quatro anos (até 2027).

Com 19 anos, Riquelme se destacou pelo time profissional no ano passado, quando disputou 24 partidas e deu duas assistências. Com Zé Ricardo, nesta temporada, entrou em campo cinco vezes e mostrou versatilidade, atuando, inclusive como ponta em algumas oportunidades.