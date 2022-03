Patrick de Paula na chegada ao Rio de Janeiro - Venê Casagrande

Publicado 22/03/2022 18:41

A semana do Botafogo está agitada. Na segunda-feira, chegada de Patrick de Paula. Na terça-feira, desembarque de Luis Oyama e, na quarta-feira, Victor Sá, contratado junto ao Al Jazira, dos Emirados Árabes, é esperado no Rio de Janeiro para realizar os testes físicos e assinar o vínculo válido por quatro temporadas.

Inclusive, Patrick de Paula e Oyama já foram aprovados pelo Departamento Médico do Botafogo e serão anunciados em breve de maneira oficial. O volante ex-Palmeiras foi contratado com status de jogador mais caro da história, custando 6 milhões de euros, cerca de 33 milhões de reais pela cotação atual. O tempo do compromisso será até dezembro de 2026. Já Oyama, que estava no Mirassol, assinou vínculo válido até dezembro de 2025 e custou R$ 3 milhões aos cofres do Alvinegro.

Victor Sá também chega ao Botafogo custando alto. A diretoria pagará, em parcelas, o total de 2,5 milhões de dólares, dá em torno de 14 milhões de reais. O atacante vai reencontrar um velho conhecido: Daniel Borges. Os dois jogaram juntos em São João da Boa Vista, em São Paulo, e agora estarão no mesmo elenco do Alvinegro.

Novo reforço do Botafogo, Victor Sá vai reencontrar um velho conhecido: Daniel Borges.



Antes desses reforços, o Botafogo já havia contratado Philipe Sampaio, Lucas Piazon e Saraiva. Sampaio, inclusive, fez a sua estreia pelo Alvinegro na última segunda-feira, contra o Fluminense.