Flamengo x Vasco terá casa cheia no domingoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/03/2022 15:08

O Flamengo está escalado para pegar o Vasco, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. O técnico Paulo Sousa tem o retorno de Gustavo Henrique, recuperado de lesão no joelho, mas não conta com Bruno Henrique, com contusão no ombro esquerdo, e Rodrigo Caio, que se tornou uma incógnita depois de muitos problemas físicos no joelho.

Para a vaga de Bruno Henrique, Paulo Sousa surpreendeu e colocou Lázaro, deixando Everton Ribeiro no banco. Na volância, Andreas foi barrado para a entrada de João Gomes. O Rubro-Negro vai a campo com Hugo; Fabricio Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Arão, João Gomes, Rodinei, Lázaro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.