Patrick de PaulaFoto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 19/03/2022 17:31

O Botafogo deu mais um passo para efetuar a contratação de Patrick de Paula junto ao Palmeiras. Na tarde deste sábado, o Alvinegro enviou a oferta com os valores pedidos pelo Verdão na contraproposta encaminhada na sexta-feira: € 6 milhões, cerca de R$ 32 milhões, por 50 % dos direitos econômicos.

Além disso, na proposta do Botafogo, também há uma cláusula de opção de compra de mais 20% dos direitos econômicos do volante, por € 3,5 milhões, até junho de 2023. Com os números pedidos pelo Palmeiras colocados no papel, agora os clubes conversarão pela forma de pagamento, o que não será um empecilho.

Representantes envolvidos na transação acreditam que ainda neste final de semana a operação será finalizada. Patrick de Paula não só vê com bons olhos uma mudança de ares como já aceitou a proposta do Botafogo, com base salarial e tempo de contrato definidos. O vínculo será válido até dezembro de 2026.