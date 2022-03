Patrick de Paula - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 18/03/2022 20:43

O Botafogo quer, o Palmeiras deseja e Patrick de Paula sonha. As três partes têm o mesmo interesse, mas o lado financeiro ainda é entrave e não deixa os clubes chegarem a um denominador comum. O Alvinegro realizou uma oferta ao Verdão para contratar o volante, mas não gostou e fez uma contraproposta ao time carioca, que não topou.

Ou seja, o status de momento da negociação do Botafogo com o Palmeiras para ter Patrick de Paula é: "em busca de um acordo financeiro", relatou uma fonte da reportagem envolvida na operação. A proposta alvinegra foi de 5,5 milhões de euros, cerca de 30,8 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do volante. Além de ter uma cláusula obrigando os cariocas a comprarem mais 20% do atleta caso ele se stransfira para o Crystal Palace, outro clube que John Textor, investidor da SAF, é dono.

O Palmeiras, entretanto, não topou e pediu 6,1 milhões de euros, cerca de 33,9 milhões de reais, pelos 50%. O Botafogo não aceitou, e os clubes ainda buscam um meio termo. No meio dessa discussão está Patrick de Paula, que já aceitou a oferta alvinegra e tem o desejo de retornar para casa, já que ele é snatual do Rio de Janeiro. O contrato, caso a operação se concretize, será válido até dezembro de 2026.

Com 22 anos, Patrick de Paula começou no Sub-20 do Palmeiras depois de ser observado por olheiros do Verdão na Taça das Favelas, campeonato que acontece todo ano no Rio de Janeiro com equipes de comunidades da Cidade Maravilhosa.