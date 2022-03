Gustavo Sauer em ação pelo Boavista, de Portugal - Divulgação

Publicado 17/03/2022 16:53

O Botafogo está ativo no mercado da bola e fez proposta oficial por um jogador que está no Campeonato Português. Trata-se do atacante Gustavo Sauer, de 28 anos, atualmente no Boavista, de Portugal. O Jornal O Dia teve acesso com exclusividade à oferta alvinegra ao time português:

US$ 1,3 milhão, cerca de 6,5 milhões de reais, por 65% dos direitos econômicos. O valor seria parcelado em três vezes: US$ 600 mil em 05/2022, US$ 350 mil em 02/2023 e US$ 350 mil em 11/2023.

Para o jogador, a oferta foi de três anos. Mas o Boavista-POR tem propostas com valores maiores por Gustavo Sauer. O Braga, também de Portugal, é um desses clubes e é o favorito para contratar o jogador.



Neste primeiro momento, o Boavista-POR recusou a oferta do Botafogo. A ver se o Alvinegro dará a cartada final pelo atacante brasileiro, que iniciou a carreira no Joinville.