Diretor executivo de futebol - André MazzucoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/03/2022 18:22

O Botafogo está "on" no mercado da bola. Após contratar Philipe Sampaio, Lucas Piazon e Renzo Saravia, o Alvinegro encaminhou a chegada de mais jogadores, sendo que um é velho conhecido da torcida: Oyama, do Mirassol, que atuou por empréstimo na equipe na temporada passada, e o atacante Victor Sá, hoje no Al Jazira.

A negociação envolvendo Victor Sá está engatilhada e perto de ser sacramentada. A proposta do Botafogo ao Al Jazira, que já foi aceita, é de 2,5 milhões de dólares, cerca de 12,5 milhões de reais. O contrato com o atacante será de três anos, com a possibilidade de estender por mais um, caso o time carioca queira. Existe a expectativa que o atleta chegue esse final de semana ao Rio de Janeiro para exames.

Já a situação de Luís Oyama está mais adiantada porque o Botafogo já iniciou a troca de minutas com o Mirassol para fechar a operação. O acordo entre os clubes prevê que o atleta se apresente ao Alvinegro após a eliminação do Mirassol no Paulista 2022.

Oyama fez parte da campanha de acesso do Botafogo à Série A em 2021, mas o Alvinegro não conseguiu chegar a um acordo com o Mirassol para ficar com o atleta em definitivo. Com a queda da equipe paulista na Copa do Brasil, a cúpula alvinegra deu a última cartada e conseguiu convencer o Mirassol a fazer negócio.