João Paulo em treino do Santos - Ivan Storti/Santos FC

João Paulo em treino do SantosIvan Storti/Santos FC

Publicado 11/03/2022 22:12

Nos últimos dias, um nome foi muito pedido pela torcida do Flamengo: João Paulo, goleiro do Santos. Inclusive, um boato nas redes sociais, dando conta que o Rubro-Negro já havia feito oferta ao Peixe para ter o jogador, já estava se tornando verdade.

Para saber detalhes dessa situação, o Jornal O Dia entrou em contato com o representante de João Paulo, Daniel Medeiros, que é responsável pela carreira do goleiro do Santos há 14 anos. O agente, logo de cara, abriu o jogo, e revelou que intermediários, autorizados pelo Flamengo, de fato ligaram para ele.

"Esse assunto está rendendo mesmo, mas o que aconteceu foi que três intermediários, afirmando que foram autorizados pelo Flamengo, me ligaram, sim. Eu não posso falar nomes (ao ser questionado sobre nomes), mas um deles tem uma ligação muito forte com a diretoria do Flamengo. Um deles tem até dois jogadores lá no Flamengo. Mas garanto que não teve nada disso que estão falando. Que o Flamengo vai envolver jogadores. Para mim e para Rueda (presidente do Santos) não chegou nada. Nada mesmo."

O que você respondeu aos intermediários que te ligaram?



"Só que eu não falo nada com intermediários. Nada. Quando quero fazer negócio, eu faço sozinho. Passou da fase de eu precisar de alguém. O Joao Paulo eu não peguei no alambrado, igual aos demais fazem por ai. Eu peguei ele com 12 anos. Estamos juntos há 14 anos. Me ligaram, tratei bem, mas não preciso disso. O interesse do Flamengo é desde quando Rodrigo Caetano foi dirigente do Flamengo."

Atualmente, algum clube fez proposta para tentar contratar João Paulo?



Só Ajax, da Holanda, e Grêmio. Os dois foram no ano passado. O Santos, na ocasião, pedou 8 milhões de euros ao Grêmio. Agora eles pedem 15 a 20 milhões de euros. Ele só saí do Santos se o Santos falar que precisa vendê-lo para fazer caixa. Fora isso, ele não sai do Santos.

Quanto é o valor da multa rescisória de João Paulo no Santos?

"Para clubes brasileiro? 120 milhões de reais. Para o exterior são valores ainda maiores."

O atual vínculo de João Paulo com o Santos vai até dezembro de 2026. Com 26 anos, o goleiro é cria das categorias de base do Peixe e nunca jogou em outro clube a não ser pela equipe paulista. Atualmente, mesmo com a chegada de Fabián Bustos, ele continua sendo titular no gol da equipe.