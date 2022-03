Hugo Sousa - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 10/03/2022 20:17

O goleiro Hugo Souza se tornou titular absoluto em 2022 e deixou o experiente Diego Alves, dono da posição desde 2017, no banco de reservas. E, nesta quinta-feira, o nome do jovem voltou a ser ventilado como possível reforço do Ajax, da Holanda, clube que, de fato, já havia demonstrado desejo nele em 2021. Mas será que está rolando uma nova tentativa?

A reportagem do Jornal O Dia apurou que a notícia publicada por um jornalista estrangeiro não procede. Ou seja, o Ajax, em nenhum momento em 2022, pelo menos até agora, não voltou a procurar os representantes de Hugo Souza.

Com 23 anos, Hugo Souza é cria da base do Flamengo e é chamado de "joia rubro-negra" desde o Sub-15. Além disso, ele acumula passagens pela base da Seleção.