Michael se emociona ao dar sua última entrevista pelo FlamengoReprodução/FlaTV

Publicado 09/03/2022 20:02

Fim do imbróglio envolvendo Flamengo e Goiás por conta de um repasse de parte do valor da venda de Michael ao Al Hilal. Na noite da última terça-feira, o Rubro-Negro mandou ao Esmeraldino os documentos da transação realizada com o time árabe. A equipe goiana conferiu, assinou nesta quarta-feira e tem a expectativa de receber a quantia nas próximas horas.

O Flamengo vai repassar ao Goiás 5% do valor, percentual que o Esmeraldino era dono dos direitos econômicos de Michael antes da venda do atacante ao Al Hilal, e também 1,37% do mecanismo de solidariedade, quantia que o Rubro-Negro ficou responsável pelo pagamento.

A diretoria rubro-negra não revelou os valores da venda de Michael ao Al Hilal, mas a reportagem apurou que, só pelos 5% dos direitos econômicos, o Goiás irá receber "um pouco mais de 2 milhões de reais", como revelou uma fonte do Jornal O Dia. Ou seja, a transação envolveu mais de 44 milhões de reais.

A venda de Michael foi sacramentada no dia 28 de janeiro, e o Goiás chegou a enviar uma notificação extrajudicial ao Flamengo exigindo o repasse dos valores que tinha direito, mas tudo foi resolvido entre os departamentos jurídicos dos dois clubes.