Danilo Barcelos atuando pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 07/03/2022 22:22

O Fluminense acertou nesta noite o empréstimo de Danilo Barcelos para o Goiás. O lateral viaja na manhã desta terça-feira para se apresentar ao Esmeraldino, que corre contra o tempo para inscrever o jogador a tempo da final do Estadual 2022.

Danilo Barcelos estava fora dos planos de Abel Braga, e o Fluminense, que tem contrato com o lateral até dezembro, cedeu o jogador por empréstimo e ainda pagará parte do salário durante o período em que ele estiver atuando pelo Esmeraldino.

No Fluminense desde 2020, quando chegou ao clube a pedido do técnico Eduardo Barroca, Danilo Barcelos tem 30 anos e já atuou no Botafogo e no Vasco, mas não deixou saudades nas duas equipes cariocas. Agora ele terá a chance de voltar a demonstrar um bom futebol, mas com a camisa do Goiás.