Marrony, ex-Vasco e Atlético-MG - DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/03/2022 22:17

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que completou uma semana nesta quarta-feira, também influencia na rotina de clubes brasileiros. É o caso do Internacional, que desistiu de contratar o atacante brasileiro Marrony, atualmente do Midtjylland, da Dinamarca. O jogador é cria do Vasco e também tem passagem pelo Atlético-MG.

A negociação estava encaminhada, com o acordo entre as partes, e restando apenas a assinatura de contrato. O Internacional iria comprar 60% de Marrony junto ao clube dinamarquês por 3,2 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais, com a possibilidade de "morder" mais 10%, por 800 mil euros, em torno de 4 milhões de reais, caso o atleta batesse metas.

Porém, nesta quarta-feira, o Internacional, através do diretor Paulo Bracks, entrou em contato com os empresários de Marrony para comunicar que o negócio não seria fechado. Motivo? Por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, o Zenit, clube russo que comprou Yuri Alberto junto ao Colorado, iria mudar as datas de pagamento. Ou seja, o Inter não conseguiria dar garantia financeira, uma exigência do Midtjylland.

Com isso, Marrony não irá mais para o Internacional, clube que assinaria contrato com o jovem atacante válido até dezembro de 2025.