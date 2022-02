João Fernando - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 19/02/2022 16:23

Com apenas 20 anos e cria da categoria de base do Flamengo, João Fernando vive dias difíceis no Ninho do Urubu. "Escanteado" pelo técnico Paulo Sousa, o goleiro, mesmo sem poder atuar no Sub-20 em 2022, pois já bateu a idade, tem treinado na equipe inferior e está insatisfeito com a postura da diretoria.

Deslocado para o Sub-20 desde 30 de janeiro, quando foi comunicado que Paulo Sousa gostaria de trabalhar apenas com três goleiros (Diego Alves, Hugo e Matheus Cunha), João Fernando tem treinado em horário diferente ao do elenco principal enquanto os seus agentes buscam um clube. E acharam, mas a diretoria, novamente, dificultou a vida do garoto.

O Operário chegou a encaminhar a contratação de João Fernando por empréstimo, mas o Flamengo, perto de assinar o acordo, voltou atrás do que havia sido combinado, com o Rubro-Negro pagando o salário do atleta durante o empréstimo. O negócio, então, subiu no telhado.

João Fernando chegou ao Flamengo com 10 anos (está há 10 no clube), acumula convocações para as Seleções Sub-15, Sub-17 e principal e renovou o vínculo com o goleiro há menos de um ano.