Bruno Henrique, Diego Ribas e Arão com a nova camisa do Fla - Reprodução

Bruno Henrique, Diego Ribas e Arão com a nova camisa do FlaReprodução

Publicado 17/02/2022 22:57

O Flamengo e a Adidas ainda não lançaram oficialmente a nova camisa rubro-negra, mas a reportagem do Jornal O Dia teve acesso a imagens do novo manto rubro-negro, que será estreado pela equipe no domingo, quando o time encara o Atlético-MG, em Cuiabá, às 16h, pela Supercopa do Brasil.

A nova camisa do Flamengo para 2022 no corpo de Bruno Henrique, Diego Ribas e Arão.



A estreia será no domingo, contra o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil. pic.twitter.com/kGRT8dlrlP — Venê Casagrande (@venecasagrande) February 18, 2022

A nova peça começa a ser vendida nesta sexta-feira, com o preço de R$ 299,90, e poderá ser adquirida nas lojas oficiais do Flamengo. Vale lembrar que pelo novo contrato com a Adidas, o clube recebe um percentual bem alto de royalties.