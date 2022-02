Andreas Pereira - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/02/2022 14:24

Rio - Flamengo e Manchester United chegaram a um acordo sobre a transferência do meio-campista belga Andreas Pereira. A compra em definitivo do atleta de 26 anos foi uma das prioridades da ida de Marcos Braz e Bruno Spindel à Europa.

Neste momento, a dupla de dirigentes do Rubro-Negro está em Paris, na França, em busca de novos alvos para reforçar o elenco do Clube da Gávea.

O valor de compra de Andreas Pereira gira em torno dos 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões, na cotação atual), e o Flamengo pagará em parcelas diluídas em três anos. O Rubro-Negro e o Manchester United, inclusive, já iniciaram o processo de troca de documentos, e a expectativa é de que o Rubro-Negro anuncie a compra do meio-campista em breve. O belga assinará contrato com o Clube da Gávea até dezembro de 2026.

Andreas Pereira chegou ao Flamengo em agosto de 2021, com a missão de substituir Gerson, que foi negociado com o Olympique de Marselha (França). O belga atuou em 25 jogos com a camisa do Flamengo, e marcou cinco gols. Antes de chegar ao Clube da Gávea, o meio-campista atuou pelo Manchester United, Lazio, Valência e Granada, além de participações na Seleção Brasileira de base, e na principal.