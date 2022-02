Marcos Paulo será emprestado ao Flamengo por mais 18 meses - Reprodução

Publicado 03/02/2022 16:03

Rio - Flamengo e Nova Iguaçu encaminharam, nesta quinta-feira (3), um novo acordo pelo lateral-esquerdo Marcos Paulo, de 19 anos. O atual vínculo de empréstimo do jogador terminou, mas será renovado por mais 18 meses.

O atleta chegou ao Rubro-Negro em 2020, para atuar no Sub-17 do clube. No começo de 2021, o lateral foi promovido para o Sub-20. Marcos foi um dos destaques do elenco que disputou o começo da atual edição do Campeonato Carioca, sendo titular nas duas partidas em que atuou.

Atualmente, o Nova Iguaçu é dono de 100% dos direitos de Marcos Paulo. O Flamengo comprará 20% do atleta e terá a opção de compra de mais 50% do lateral ao término dos 18 meses de empréstimo.

Desde que chegou ao Flamengo, o atleta disputou 30 partidas e marcou um gol com a camisa Rubro-Negra.