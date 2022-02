Chegada do atacante Marinho ao Flamengo - 28-01-2022 - Gilvan de Souza/Flamengo

Chegada do atacante Marinho ao Flamengo - 28-01-2022 Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/02/2022 19:43 | Atualizado 01/02/2022 19:44

Rio - Reforço para a temporada de 2022 do Flamengo, o atacante Marinho está relacionado para o confronto contra o Boavista, nesta quarta-feira (2), no Estádio Raulino de Oliveira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida será o primeiro compromisso do elenco profissional do Rubro-Negro na temporada.

A previsão da comissão técnica do Flamengo, é de que os jogadores se apresentem no CT Ninho do Urubu, na manhã do dia do confronto. Assim, viajarão em seguida para Volta Redonda, local da partida.

Marinho, que assumiu a camisa 31 do Rubro-Negro, foi apresentado no Flamengo na manhã da última segunda-feira (31), em uma coletiva de imprensa no CT do clube. O atleta, que estava atuando pelo Santos, trouxe seu pai, José Carlos, para sua apresentação, e compartilhou momentos de emoção ao vestir a camisa do Rubro-Negro.