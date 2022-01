Sanchez, lateral-esquerdo da Portuguesa - Divulgação

Publicado 28/01/2022 17:32

Rio - O lateral-esquerdo da Portuguesa, Sanchez, autor do gol da equipe na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, entrou em campo depois de mais de 15 meses sem disputar uma partida. O atleta havia disputado sua última partida no dia 17 de outubro de 2020, quando, ainda atuando pelo Figueirense, se lesionou no duelo contra o Brasil de Pelotas, e ficou de fora do restante da temporada pelo clube.

No duelo da última quarta-feira (26), Sanchez teve mais um motivo para comemorar, além de seu retorno aos gramados. Os índices do GPS do atleta, indicaram que sua velocidade máxima foi de 33km/h, chegando próximo ao recorde mundial, que, segundo a FIFA, é de 38km/h, do atacante Bruno Henrique, do próprio Flamengo.

Durante os 15 meses e 9 dias que ficou sem atuar, o lateral-esquerdo registrou seus treinamentos em suas redes sociais. Com treinos diários, e que envolviam crossfit, corridas de rua e até mesmo treinamentos na calçada de casa, o atleta pode contar com a ajuda de seu pai, Clairton José, que se tornou o personal trainer de Sanchez.

O próximo duelo de Sanchez e da Portuguesa, é neste sábado (29), contra o Audax-RJ, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. A equipe Lusitana ocupa a 9ª colocação do Campeonato Carioca, no momento.