Publicado 27/01/2022 16:43

O Flamengo nas últimas horas fechou duas operações: a venda de Michael ao Al Hilal e a contratação de Marinho junto ao Santos. A ida do Robozinho ao time saudita foi sacramentada na última quarta-feira, como o Jornal O Dia adiantou. Já a chegada do ex-atacante do Peixe foi sacramentada na manhã desta quinta-feira, após o acerto verbal com a equipe paulista.

Michael assinou a rescisão de contrato com o Flamengo no Ninho do Urubu, após a atividade pela manhã, na qual ele não participou por conta da transação, e se despediu dos companheiros. O atacante viaja no fim da tarde desta sexta-feira para se apresentar ao time saudita, realizar exames e assinar contrato válido por três anos, com salário de US$ 2,5 milhões por ano.

O Rubro-Negro, por contrato, receberá até 30 dias após a assinatura o valor de R$ 46 milhões, sendo que repassará 5% desta quantia ao Goiás, clube que era dono deste percentual do atacante. A diretoria do Flamengo já deu entrada na CBF para rescindir com o jogador de 25 anos e anunciar o adeus do Robozinho.

Já Marinho tem desembarque previsto para esta quinta-feira, às 21h15, no Santos Dumont, para se apresentar ao Flamengo, realizar exames e assinar contrato válido por duas temporadas. O Rubro-Negro enfrentou dificuldade com o Santos, que não queria fazer negócio, mas entendeu que a melhor saída era fechar a transação com os cariocas.

O Flamengo vai adquirir Marinho por US$ 1,8 milhão, cerca de R$ 9 milhões. Inclusive, o Departamento de Marketing do clube já prepara o anúncio oficial, que será feito após a assinatura do contrato, como de praxe na equipe carioca.

Marinho completa 32 anos em maio e estava no Santos desde 2019. A sua melhor temporada pelo Peixe foi em 2020, quando jogou 43 partidas, marcou 24 gols e deu oito assistências.