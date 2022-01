Torcedores não conseguiram ter o primeiro contato com Marinho - Venê Casagrande

Publicado 27/01/2022 22:54

O atacante Marinho chegou ao Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira para se apresentar ao Flamengo e iniciar a trajetória no clube carioca. Porém, os cerca de 30 torcedores presentes no Aeroporto Santos Dumont não puderam ter contato com o novo atleta rubro-negro. Por orientação da Infraero, o ex-santista deixou o local por uma saída alternativa e não

Uma fonte da Infraero me explicou que Marinho foi orientado a pegar a saída alternativa por conta de aglomeração no saguão. O novo atacante do Flamengo apenas respeitou a ordem (vide a imagem abaixo). pic.twitter.com/a5010Bki7y — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 28, 2022

Sem saber o motivo do "drible" de Marinho, os rubro-negros chegaram a xingar o novo atacante do Flamengo. O jogador fará exames médicos na manhã desta sexta-feira para poder assinar o contrato válido por duas temporadas.

Para ter Marinho, o Flamengo pagou R$ 7,1 milhões à vista ao Santos para adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta, que estava na Vila Belmiro desde 2019 e viveu o melhor momento no Peixe em 2020.