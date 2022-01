Vitinho tem contrato até dezembro deste ano com o Flamengo - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 28/01/2022 01:20 | Atualizado 28/01/2022 01:30

O Flamengo e o atacante Vitinho iniciaram as conversas por uma possível renovação de contrato. O atual compromisso vai até dezembro deste ano e, a partir de julho, o jogador ficará livre para assinar com outra equipe e sair de graça ao término da temporada, o que não está no planejamento do camisa 11 e do seu estafe.

Feliz no Flamengo, empolgado com a última temporada e esperançoso para viver momentos ainda melhores no Rubro-Negro, Vitinho autorizou o seu empresário, Miguel Góes, a conversar com a diretoria para debater a extensão do compromisso.

As negociações ainda estão em estágio inicial, com as partes em busca de um "alinhamento de conceitos". Tanto é que nem tempo do novo contrato e base salarial no novo vínculo foram acordados ainda, mas as conversas estão em andamento e tendem a esquentar nos próximos dias. A relação da diretoria do Flamengo com o representante de Vitinho é considerada muito boa, o que ajuda nas tratativas.

Nesta operação, Bruno Spindel, diretor executivo do Rubro-Negro, é quem está no comando por conta da relação que construiu com Miguel Góes (agente de Vitinho) desde 2018, quando ambos sentaram para negociar a chegada do atacante ao clube carioca.

O Flamengo, inclusive, já recusou algumas ofertas oficiais para vender Vitinho. Em 2020, o Orlando City, dos Estados Unidos, apresentou proposta ao Rubro-Negro, que não gostou das cifras e não avançou nas tratativas.



Em junho de 2021, foi a vez de um clube árabe tentar tirar Vitinho do Flamengo. O Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, ofertou US$ 3 milhões para ter o atacante, mas a diretoria descartou qualquer possibilidade de abrir conversa por dois motivos: valores considerados baixos e importância do atleta naquele momento da temporada.

Com 28 anos, Vitinho viveu em 2021 o melhor ano desde que chegou ao Flamengo, no meio de 2018, com o status de jogador mais caro da história do clube, custando R$ 53,9 milhões, como o próprio clube divulgou em balanço financeiro. Na última temporada, o camisa 11 entrou em campo 63 vezes, marcou 14 gols e deu 15 assistências.