Abel Braga esboça time titular do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 26/01/2022 17:32

Rio - A formação tática com três zagueiros e dois alas foi a mais testada pelo técnico Abel Braga para a estreia do Fluminense nesta quinta-feira, contra o Bangu, às 20h30, no Estádio Luso-Brasileiro. A estreia marca a presença dos reforços: Felipe Melo, Nathan, Cristiano e Willian Bigode na equipe titular.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Nino, David Braz e Felipe Melo; Cristiano, Samuel Xavier, André, Yago e Natan; William Bigode e Fred. Técnico: Abel Braga.

A presença de Felipe Melo na defesa do Fluminense projeta a provável formação tática que o treinador Abel Braga deseja para a equipe nesta temporada. A tendência é que a dupla de ataque, com Willian Bigode e Fred, podem ser revezadas com Germán Cano e Luiz Henrique, entre outras opções no elenco.