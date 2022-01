João Pedro em ação com a camisa do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/01/2022 19:36

Mais um jogador cria das categorias de base do Flamengo pode deixar o clube para se transferir para clube europeu. O atacante João Pedro, de 18 anos, que atuou pelo Sub-20 em 2021, recebeu oferta do Real Valladolid, da Espanha.

O atual vínculo de João Pedro com o Flamengo vai até 31 de julho deste ano. Ou seja, a partir de fevereiro ele estará livre para assinar pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça no meio desta temporada. A diretoria rubro-negra está ciente do interesse da equipe espanhola no jogador e negocia com os representantes do atleta o modelo da transação com o Valladolid, caso ela seja finalizada.

A ideia do Valladolid é utilizar João Pedro na equipe B, que já conta com dois jogadores brasileiros: o lateral Lucas Rosa, de 21 anos, e o atacante Paulo Victor, de 22 anos.

Em 2020, João Pedro atuou pelo Sub-17 e Sub-20, totalizando 24 jogos, quatro gols marcados e uma assistência. Em 2021, quando defendeu apenas o Sub-20, em 15 confrontos deixou uma bola na rede.

Pela seleção brasileira, João Pedro acumula convocação para o time Sub-15, quando se destacou pelo time campeão carioca sub-15, em 2018.