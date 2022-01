Michael comemorando um dos gols com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/01/2022 20:50 | Atualizado 26/01/2022 21:26

A novela envolvendo o futuro de Michael está perto de ter o último capítulo. Nesta quarta-feira, a negociação do Al Hilal com o Flamengo pelo atacante, que já contou com muitas idas e vindas, avançou, os clubes chegaram a um acordo verbal, iniciaram trocas de documentos e nunca estiveram tão pertos de fechar a operação.

Por ser tratar de uma negociação extremamente desgastante, com o empresário de Michael, Eduardo Maluf, passando dias no Rio de Janeiro em um hotel, o Flamengo e os agentes do atleta só vão comemorar o desfecho após a assinatura do contrato.

O Flamengo esticou a corda, testou a paciência do Al Hilal, que ameaçou largar o negócio e desistir de Michael, mas, no fim, as partes se entenderam e pretendem fechar a operação nesta quinta-feira, pois o tempo é curto para o clube saudita, que tem até o dia 30 (domingo), quando fecha a janela de transferência, para inscrever o atacante.

As partes envolvidas não revelam valores, mas a reportagem apurou que o Flamengo ficará com o montante líquido de 8,4 milhões de dólares, cerca de 46 milhões de reais, pela venda de Michael ao Al Hilal.

Michael assinará vínculo com o Al Hilal válido por três anos, com salário milionário: 2,5 milhões de dólares por ano, cerca de 15 milhões de reais. Ou seja, o valor será o triplo do atual vencimento dele no Flamengo.

O atacante e o seu estafe têm toda a documentação pronta para viajar, desde carta do príncipe da Arábia Saudita, o Mohammad bin Salman, até visto saudita para poder embarcar. Agora, resta apenas a rubrica no papel para se tornar o Robozinho da Arábia.