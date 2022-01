Igor Cássio - Jorge Rodrigues/Eleven/Estadão Conteúdo

Igor CássioJorge Rodrigues/Eleven/Estadão Conteúdo

Publicado 24/01/2022 15:48 | Atualizado 24/01/2022 15:52

O Botafogo ganhou mais um problema na Justiça para resolver. O atacante Igor Cássio, ex-atleta do clube e atualmente no Anápolis (emprestado pela Tombense), entrou na Justiça contra o Alvinegro e cobra quase R$ 200 mil do time carioca.

Segundo apurou a reportagem com fontes na 1ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Igor Cássio está sendo representado pelo advogado Neimar Queisada e cobra do Botafogo os seguintes valores:

a) Verba Rescisória - R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).

b) Férias, em dobro, acrescidas do terço constitucional - R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais);

c) 13º Salário de 2019 - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

d) Salário em atraso -R$ 2.362,00 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais);

e) FGTS não recolhido - R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais);

f) Indenização por danos morais, no importe de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais);

g) Multa do art. 467 da CLT - R$ 14.250,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta reais);

h) Multa do art. 477 da CLT, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);

i) Honorários Advocatícios - R$ 24.271,80 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos);



Ou seja, o valor total da causa é: R$ 186.083,80 (cento e oitenta e seis mil oitenta e três reais e oitenta centavos)

Hoje com 23 anos, Igor Cássio é cria das categorias de base do Botafogo e deixou o clube em 2021, quando se transferiu para o Porto, de Portugal. Depois foi para a Tombense e, atualmente, atua pelo Anápolis por empréstimo.