Publicado 28/01/2022 19:44

O Flamengo recusou uma oferta oficial do Al Ain por João Gomes. Na última semana, o time dos Emirados Árabes, segundo uma fonte do Rubro-Negro, enviou uma proposta ao clube no valor de US$ 5 milhões (cerca de R$ 27 milhões pela cotação atual) para adquirir 50% dos direitos econômicos do volante, mas a cúpula respondeu ao e-mail informando que não deseja fazer negocio.

Além do montante ofertado, que pelo visto não agradou ao Flamengo, o técnico Paulo Sousa também teve influência na decisão da diretoria de recusar a proposta do Al Ain. O treinador português está "gostando muito mesmo" (palavras usadas pela fonte da reportagem) de João Gomes e quer tê-lo no elenco neste começo de temporada.

Essa não é a primeira vez que o Al Ain tenta contratar João Gomes. Em agosto do ano passado, o Flamengo chegou a aceitar a proposta, que também foi de US$ 5 milhões por 50%, mas a forma de pagamento foi o entrave para ter o desfecho nas tratativas.



Com 20 anos (completa 21 em fevereiro), João Gomes é tratado como joia desde as categorias de base. Torcedor declarado do Flamengo, o volante iniciou, ainda criança, a sua jornada no clube, no Futsal, na Gávea.

Em 2021, o garoto teve a melhor temporada no Flamengo: disputou 44 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. Neste ano, a tendência é que faça a estreia amanhã, contra o Volta Redonda, pela segunda rodada do Carioca, pois foi relacionado pelo técnico Fábio Matias. O atual vínculo de João Gomes vai até dezembro de 2025.