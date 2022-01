Técnico Paulo Sousa - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Técnico Paulo SousaFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/01/2022 16:33

O técnico Paulo Sousa estreia no comando do Flamengo na quarta-feira (2) diante do Boavista, no Raulino de Oliveira, às 19h15, pela terceira rodada do Carioca. A primeira missão do treinador será definir a dupla de zaga titular que usará nas partidas que antecedem a final da Supercopa do Brasil, diante do Atlético-MG, marcada para o dia 20 de fevereiro.

Sem Rodrigo Caio, que não tem prazo para retornar aos gramados após sofrer ficar internado por mais de uma semana por conta de uma infecção no joelho que passou por artroscopia em dezembro, Paulo Sousa terá que escolher entre Léo Pereira e Gustavo Henrique para ficar ao lado de David Luiz. A única certeza até o momento é que o camisa 3 não estará em campo na decisão diante do Galo.

Antes de pegar o Atlético-MG, o Flamengo terá cinco desafios pelo Estadual: contra Boavista (dia 2), Fluminense (dia 6), Audax-RJ (dia 9), Nova Iguaçu (dia 12) e Madureira (dia 16). Estes duelos serão usados pelo treinador português para realizar ajustes e testes visando ao duelo com o Galo.

Vale ressaltar que a pouca opção no setor defensivo foi um dos motivos que fez o Flamengo recusar uma oferta do Cruz Azul por Léo Pereira. O time mexicano ofereceu US$ 5 milhões, cerca de R$ 27 milhões, por 80% do defensor, mas o Rubro-Negro rejeitou e disse que não deseja negociar o camisa 4.

Agora, Léo Pereira terá a chance de brigar por posição na zaga do Flamengo neste começo de temporada. Tanto ele quanto Gustavo Henrique ainda não conseguiram se firmar e são alvos de críticas por parte da torcida com frequência desde que chegaram ao clube, em 2020. A outra opção e também testada durante a pré-temporada é colocar a equipe com três zagueiros, com David Luiz fazendo a função de defensor central.

Nesta segunda-feira, Paulo Sousa deve começar a esboçar o time titular que desejará levar a campo na estreia do comando rubro-negro. O elenco se apresenta pela manhã e inicia a preparação para pegar o Boavista.