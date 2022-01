Vinicius Junior é destaque do Real Madrid nesta temporada - AFP

Publicado 30/01/2022 19:46

O técnico Tite deve escalar a seleção brasileira para pegar o Paraguai, na terça-feira, ás 21h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, com muitas mudanças. Suspensos, Émerson Royal e Éder Militão já foram liberados para voltarem a seus clubes na Europa. Além disso, o treinador planeja poupar Casemiro e Vinicius Junior a pedido do Real Madrid, que pega o Athletic Bilbao pelas quartas de final da Copa do Rei, na quinta-feira.

Segundo apurou a reportagem, Carlo Ancelotti, comandante do time espanhol, entrou em contato com Tite e conversou com o treinador brasileiro a respeito da possibilidade de deixar o volante e o atacante, titulares absolutos no Real, no banco de reservas contra o Paraguai e só entrar em uma possível necessidade.

Vale ressaltar que, após a convocação de Tite, o Real Madrid estudou pedir a liberação dos seus jogadores alegando que a seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo de 2022.

Neste domingo, na Toca da Raposa, CT do Cruzeiro, Tite fechou o treino e não deu pistas da equipe que irá levar a campo para pegar o Paraguai. Fontes da reportagem dizem que o treinador deve atender ao pedido do Real Madrid e deixar Casemiro e Vini Jr. no banco.