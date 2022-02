Fabricio Bruno - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 31/01/2022 19:57

Após excelente temporada pelo Red Bull Bragantino em 2021, Fabricio Bruno está chamando atenção no mercado desde a abertura da janela. O nome do defensor chegou a ser estudado pela diretoria do Atlético-MG, mas o interesse não evoluiu. Recentemente, o São Paulo também fez uma consulta pelo atleta, mas a cúpula do Massa-bruta deixou claro que o jogador só sai por venda, o que não interessa ao Tricolor.

Segundo apurou a reportagem, Rui Costa, atual diretor do São Paulo e que conhece Fabricio Bruno desde os tempos de Chapecoense, entrou em contato com o Bragantino, após a aprovação de Rogério Ceni, treinador que comandou o defensor no Cruzeiro, em 2019. Mas a equipe paulista ouviu que a única possibilidade de o zagueiro ser negociado é por transação em definitivo.

Com isso, o interesse do São Paulo esfriou, e o Tricolor continuou no mercado em busca de um jogador para a posição. A atual multa rescisória de Fabricio Bruno no Bragantino é de 2,5 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais pela cotação atual.



O jogador atuou 57 partidas em 2021, foi capitão, disputou final da Sul-Americana e eleito melhor zagueiro da competição pela Conmebol ao lado de Thiago Heleno e Léo Ortiz.



Já pela Série A, o zagueiro realizou 33 partidas e foi o melhor jogador do time nos quesitos cortes (147) e passes certos (1436), além disso, foi o terceiro melhor em lançamentos (166) e realizou 28 desarmes.