03/02/2022

Rio - Na última quarta-feira (2), o Flamengo bateu o Boavista por 3 a 0, em partida marcada pela estreia do técnico Paulo Sousa no comando do Rubro-Negro.

O treinador português fugiu da lógica de estreia dos últimos técnicos do Flamengo. Isto porque, desde 2019, apenas Renato Gaúcho havia vencido em sua primeira partida comandando o Rubro-Negro. Na ocasião, a equipe comandada pelo treinador venceu o Defensa y Justicia, em julho de 2021.

Os demais técnicos estrearam pelo clube da Gávea com tropeços. Abel Braga e Jorge Jesus começaram seus trabalhos com empates (2 a 2 contra o Ajax, da Holanda, e 1 a 1 com o Athletico, respectivamente). Já Domènec Torrent e Rogério Ceni, não tiveram desempenhos agradáveis, e iniciaram suas trajetórias pelo Flamengo com derrotas (1 a 0 contra o Atlético-MG, e 2 a 1 contra o São Paulo).

Embora tenha começado com o pé direito, Paulo Sousa deixou claro que o início de seu trabalho não será tranquilo. É preciso ter calma para colocar as ideias em prática e em perfeita sintonia. O português ainda completou, dizendo que o ritmo competitivo só será alcançado com a sequência de jogos, assim como a compreensão tática dos jogadores.

Após o duelo desta quarta-feira, o atacante Pedro, autor de um dos gols da vitória do Rubro-Negro, disse que o time já estava com um pouco da cara da nova comissão técnica. "Agressivo", definiu o camisa 21. Isto, é apenas um resultado do trabalho duro exigido pela comissão portuguesa, que se preocupa bastante com a parte física, técnica e tática dos atletas. No entanto, não é só isso que caracteriza o trabalho do treinador e tem sido importante para o desempenho do Flamengo.

O jeito agitado e intenso de Paulo Sousa, muito semelhante ao de Jorge Jesus, é visto com bons olhos pela diretoria, elenco e torcida do Rubro-Negro. Além disso, os conceitos e tecnologias que vieram junto da comissão portuguesa, fez com que o dia a dia no Ninho do Urubu tivesse mais dinamismo, debate e leitura de dados.

Uma das tecnologias que mais chamou a atenção dos atletas, da diretoria e da torcida, foi o telão instalado no Ninho do Urubu. No entanto, além do telão disponível nos treinamentos dos jogadores, Paulo Sousa e sua comissão técnica também possuem um telão "versão jogo", que fica sempre a disposição no vestiário das partidas. No intervalo, com as imagens coletadas em tempo real pelos analistas, o Mister e seus auxiliares utilizam o telão, e apontam o que precisa corrigir, além de analisar o desempenho do time e do adversário na partida.

Ao final do confronto, Paulo Sousa não deixou de elogiar e parabenizar os atletas e membros da comissão técnica. No entanto, o treinador deixou um sério recado: não pode haver acomodação. Na roda final, ainda no vestiário do estádio, a conversa do Mister teve um tom mais sério, e o português fez questão de deixar claro que ainda não estava satisfeito e que espera muito mais de todos.