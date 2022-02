Fabricio Bruno - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 07/02/2022 12:56 | Atualizado 07/02/2022 13:22

Rio - O zagueiro Fabrício Bruno é jogador do Flamengo. O Rubro-Negro já se acertou com o Bragantino, e o defensor, de 25 anos, viaja nas próximas horas para fazer exames e assinar o contrato. Ele será o segundo reforço do clube carioca para a temporada de 2022. O jogador vai custar aos cofres do clube 2,5 milhões de euros (cerca de 14,9 milhões), valor da multa rescisória, para ter o zagueiro. O vínculo será de quatro anos.

Revelado pelo Cruzeiro, Fabrício passou pela Chapecoense, antes de chegar ao Bragantino. O Flamengo ver o setor como carente, após a saída de Bruno Viana, devolvido ao Braga, e por conta do histórico de lesões recentes de Rodrigo Caio.

O Flamengo busca reforçar o elenco e enxerga a defesa como um setor carente. Antes da chegada de Fabrício, o Rubro-Negro só contava com David Luiz, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, além de alguns jogadores jovens para a posição.