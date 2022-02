Magic Johnson, ex-jogador de basquete - Divulgação/Apple TV

Publicado 04/02/2022 16:30

A Apple TV+ divulga nesta quinta-feira (4) a estreia mundial do documentário "They Call Me Magic" programada para o dia 22 de abril. A série irá mostrar uma visão esclarecedora e ampla sobre vida e carreira de Earvin "Magic" Johnson, ícone do esporte mundial.

"They Call Me Magic" contará a incrível biografia de Johnson, cujo trabalho - como jogador ou fora das quadras - ficou marcado na história da NBA e segue impactando o cenário esportivo mundial.

A série documental investiga a impressionante jornada de "Magic" Johnson desde o protagonismo no Los Angeles Lakers até se consolidar como uma lenda da NBA. O armador conseguiu transformar o discurso sobre o HIV através de seu comprometimento com a causa e se tornar um bem-sucedido empresário e ativista comunitário.

Com entrevistas pessoas, além de envolver familiares e grandes nomes do esporte, "They Call Me Magic" retrata a trajetória do atleta desde a infância humilde em Lansing, Michigan, até virar essa força global, ainda hoje um dos maiores ícones culturais de nossa era.