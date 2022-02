Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, ao lado de Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Rubro-Negro - Foto: Reprodução/FLATV

Publicado 03/02/2022 21:41

Rio - Na noite desta quinta-feira (3), Marcos Braz e Bruno Spindel se despediram do Brasil, e foram rumo à Europa, em busca de novos reforços para o elenco Rubro-Negro, além de acertar a contratação, em definitivo, de Andreas Pereira.



Em entrevista ao Canal Venê Casagrande no Youtube, o VP de futebol do Flamengo confirmou a informação sobre um possível compra do atual camisa 18 do clube.



"O contrato dele acaba no meio do ano, e a gente não pode esperar até o final para saber o que vai acontecer. Por outro lado, a gente sabe também que é um clube muito grande (se referindo ao Manchester United), mas nós, com calma, vamos querer entender o que os ingleses querem, e esperamos que dê tudo certo", disse Marcos Braz, que completou:



"Primeiro que é evidente que o Flamengo não vai pagar o que está em relação ao valor fixado (no caso, 20 milhões de euros). A gente aceitou esse valor fixado por que não estávamos pagando nada pelo empréstimo e queríamos o jogador. (...) Eles já sabem que a gente não paga esse valor".



Marcos Braz ainda confirmou que existe a possibilidade do Manchester United permanecer com um percentual de uma possível futura venda de Andreas Pereira.



"Precisamos entender se eles vão ficar parceiros do Flamengo, com percentual de venda, como foi com o Pablo Mari, que o city ficou com um percentual ou o Roma com o Gerson. O Flamengo tem um grande potencial pra fazer uma venda futura e eles serem contemplados com um percentual", completou o VP de futebol do Rubro-Negro.



O dirigente também falou sobre uma possível ida a Portugal, para negociar com Everton Cebolinha.



"Eu acho que se a gente for a Portugal, isso vai ser no final (da viagem). Não acredito que essa viagem vá durar muito, em no máximo uma semana devemos estar de volta."



Marcos Braz também reforçou, mais uma vez, que a negociação com Cebolinha é muito difícil, embora o atleta agrade o técnico Paulo Sousa.



"O Paulo gosta muito do Cebolinha, a gente costa muito do Cebolinha, mas é uma contratação muito difícil. O Benfica pagou um valor bem acentuado pelo jogador (...) e por razões obvias, não queremos criar mais tumulto nenhum. Demonstramos algumas inciativas de que gostaríamos de contratar o jogador e não tivemos retorno (do clube português). Vamos fazer negócios com quem quiser fazer negócios com o Flamengo", completou Marcos.



Antes de embarcar, o dirigente também falou sobre a possibilidade do zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, ser contratado pelo Rubro-Negro.



"Parece que o Felipe não gostaria de voltar agora para o Brasil. É preciso ver se o jogador quer ter esta decisão de vida de vir para o Brasil. Mas acho que agora o Felipe não sai da Europa", completou Marcos Braz.



Bruno Spindel também falou ao Canal Venê Casagrande. O diretor executivo de futebol do Flamengo foi questionado sobre o motivo de ter passado um dia em São Paulo, e disse não ter conversas iniciadas com o zagueiro do Red Bull Bragantino, Léo Ortiz, que foi especulado no Flamengo nas últimas semanas.



"Não tem nada aberto com o Léo Ortiz. A gente tratou algumas questões da janela de transferências internacionais, especialmente em relação ao Andreas, e estamos indo agora pra Londres para acelerar a contratação dele".



O dirigente também confirmou que o Manchester United não respondeu a proposta inicial do Rubro-Negro sobre a contratação em definitivo de Andreas Pereira.



"O Manchester não respondeu, e a gente vai iniciar conversas in loco com eles pra ver se conseguimos chegar a um acordo de transferência definitiva".



Bruno também foi questionado sobre a influência de Paulo Sousa nas contratações.



"Claro que todas as contratações são alinhadas com o treinador, e a gente vai atrás de alguns alvos. Se possível, antecipar essas contratações, mas, principalmente plantar as sementes para colher no futuro. A gente tem o tempo a nosso favor, pois a janela de transferências fecha apenas no dia 12 de abril. Obviamente trazer (atletas) antes é melhor, mas há negociações que são complexas e demandam tempo", disse o dirigente.



Ao ser perguntado se já haviam sido abertas conversas com o Benfica sobre Everton Cebolinha, o dirigente revelou que o clube português não demonstrou muito interesse na venda do jogador.



"A gente já teve conversas com o Benfica para entender o interesse do clube, mas não teve nada mais firme de sinalização deles. E obviamente, conversas com o atleta somente depois de chegar a um acordo com o clube, isso é natural em qualquer negociação que ocorre", disse Spindel.



Spindel também foi perguntado sobre uma possível venda de atletas do Flamengo para Europa



"Acho pouco provável. É mais uma viagem mesmo para a gente cumprir alguns itens do nosso planejamento de manejo de elenco, para qualificar ainda mais o elenco do Flamengo para uma temporada que vai ser muito dura, com muitos jogos e praticamente sem descanso algum", completou.



Antes de embarcar, Bruno Spindel também foi questionado sobre a renovação do Vitinho. O dirigente confirmou a informação do O Dia, de que as conversas já foram abertas e estão em estágio inicial. O diretor executivo de futebol do clube também rasgou elogios ao camisa 11 do clube.



"A gente começou conversas sim, está bem no estágio inicial. Acho que o Vitinho fez uma temporada muito boa ano passado, e é um atleta muito dedicado, comprometido. A gente fica feliz que ele tenha feito um jogo muito bom ontem."



O representante do Flamengo finalizou dizendo que já viu alguns traços de Paulo Sousa no time que venceu o Boavista na última quarta-feira (2).



"Acho q o time foi muito intenso durante o jogo, já tem uma série de conceitos que o Mister aplicou e passou no dia a dia de treinamentos, que já aparecem no jogo, e a gente fica muito feliz com isso."