OtávioFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/02/2022 15:01 | Atualizado 13/02/2022 15:08

Rio - O Flamengo acertou o empréstimo do zagueiro Otávio, de 19 anos, para o Sampaio Corrêa, para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube de São Luís, do Maranhão, irá assumir o salário integral do jogador, mas não terá a opção de compra.

Por outro lado, terá 10% de taxa de vitrine, caso o Rubro-negro consiga uma nova transferência do atleta. Recentemente, o portal "GE" informou o início da negociação e o "Jornal O Dia" confirmou que as conversas foram sacramentadas. Na próxima terça-feira (15), o zagueiro Otávio viaja para assinar contrato com o Sampaio Corrêa.

Quando atuava pelo sub-20 do Internacional, o zagueiro chegou a perder espaço com o técnico Fábio Matias, que hoje assume a mesma categoria de juniores do Flamengo. Após ser contratado pelo Rubro-negro, Otávio permaneceu não utilizado pelo treinador e acabou sendo emprestado para o Sampaio Corrêa.