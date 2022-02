Quintero em ação com a camisa do Fortaleza - Divulgação Fortaleza

Quintero em ação com a camisa do FortalezaDivulgação Fortaleza

Publicado 10/02/2022 15:26 | Atualizado 10/02/2022 15:27

Rio - Na tarde desta quarta-feira (10), Vasco e Fortaleza chegaram a um acordo, e concretizaram a transferência do zagueiro colombiano Quintero ao Cruzmaltino. As equipes, inclusive, já trocaram os documentos necessários.

O atleta, de 26 anos, chega ao clube de São Januário por empréstimo até o final deste ano. No entanto como o contrato do jogador com o Fortaleza se encerra na mesma data, e não será renovado pelo Leão, o jogador ficará livre para negociar com qualquer clube em janeiro de 2023.

A expectativa é de que o jogador desembarque no Rio de Janeiro neste sábado (12). Enquanto estiver emprestado ao Cruzmaltino, o salário do zagueiro será dividido, em partes iguais, entre Vasco e Fortaleza.