Foto: Paula Reis / Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Foto: Paula Reis / FlamengoPaula Reis / Flamengo

Publicado 17/02/2022 19:14

O Conselho Deliberativo do Flamengo irá aprovar, na noite desta quinta-feira, o novo patrocinador para o meião do time profissional masculino e também feminino do clube. Segundo apurou a reportagem, por um contrato de 18 meses, a Luvix, a empresa que produz luvas e artefatos de látex, pagará ao Rubro-Negro exatos R$ 6.004.444,52.

Ainda de acordo com a apuração do Jornal O Dia, a forma de pagamento previsto em contrato é a seguinte. Em 05/03, a patrocinadora deposita R$315.555,56. Ainda no mês de março, no dia 25, a empresa efetua um segundo pagamento do mesmo valor do inicial e segue desta forma até maio de 2023, segundo ano do contrato.



Em junho e julho de 2023, as parcelas alteram seu valor para R$320.000,00. No fim das contas, o Flamengo receberá exatos R$ 6.004.444,52.

O valor é o dobro recebido pelo Flamengo em 2021, quando a Moss estampou a marca na mesma propriedade do uniforme.