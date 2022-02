Carlos Eduardo tem 18 anos e está livre para assinar pré-contrato - Twitter Carlos Eduardo

Publicado 16/02/2022 19:07

O Vasco vai perder mais um destaque da base em julho deste ano. A diretoria não chegou a um acordo com os representantes de Caio Eduardo, meia de 18 anos e destaque das categorias de base do clube, para a renovação do contrato, que termina no dia 10 de julho deste ano.

A atual gestão do Cruzmaltino até tentou fazer com que o jovem aceitasse ficar mais tempo no clube, mas as feridas causadas por Alexandre Pássaro, ex-dirigente do Vasco, ainda estão abertas e fazem com que Caio Eduardo não tenha interesse em permanecer.

Segundo apurou a reportagem, Pássaro, responsável pelas tratativas por uma renovação do vínculo de Caio Eduardo em 2021, não teve uma postura considerada correta pelo jogador, sua família e seus representantes. Sobretudo quando o atleta recebeu uma oferta, na temporada passada, do GNK Dínamo Zagreb, que ofertou 300 mil euros, cerca de 1,9 milhão de reais, para contratar a promessa vascaína. O Vasco, entretanto, pediu 3 milhões de euros para abrir as negociações.

Neste ano, Carlos Brazil, mesmo sendo diretor do time profissional do Vasco, tentou ajudar nas tratativas juntamente com os responsáveis pela categoria de base, mas já era tarde e, nas reuniões entre as partes, Caio Eduardo deixou claro que não deseja renovar o compromisso e vai se despedir em julho.

O jogador, que já pode assinar pré-contrato com outra equipe, tem em mãos propostas de clubes do exterior, sendo uma delas do NK Lokomotiva Zagreb, da Croácia, que ofereceu ao atleta um vínculo de quatro temporadas (15/07/2022 a 15/06/2026).

Porém, até o momento, ele não deseja assinar um pré-vínculo com outra equipe e quer estudar com cautela os próximos passos que dará na carreira.

Neste ano, por conta do entrave na renovação, Caio Eduardo não foi utilizado pelo Vasco na Copinha, o que irritou o atleta. Com apenas 18 anos, o meia já ostenta títulos importantes na categoria de base. Em 2020, ele faturou a Supercopa do Brasil Sub-20, a Copa do Brasil Sub-20 e o Campeonato Carioca Sub-20.

Em 2021, ele fez a sua estreia pelo time profissional, atuou em 34 partidas pelo Sub-20, marcou quatro gols e deu duas assistências.