Gustavo Henrique - Paula Reis / Flamengo

Publicado 18/02/2022 12:34 | Atualizado 18/02/2022 12:34

Rio - O zagueiro Gustavo Henrique é dúvida no Flamengo para pegar o Atlético-MG no domingo, pela Supercopa do Brasil. O zagueiro não treinou no campo a semana inteira porque faz tratamento no joelho, local que sofreu pancada contra o Nova Iguaçu. Com isso, pode ser mais problema para Paulo Sousa na partida.

Possível desfalque no próximo domingo, o defensor, de 28 anos, vem agradando o técnico português por suas atuações na temporada. Ele entrou em campo em três oportunidades com camisa do Flamengo 2022 e balançou as redes em uma oportunidade.

O técnico já não poderá contar com Rodrigo Caio e Thiago Maia. O defensor se recupera de problemas no joelho, enquanto o volante sofreu um corte profundo na perna esquerda, ocasionada em uma dividida de bola no treino de segunda. Ele recebeu 11 pontos no local.

A boa notícia ficou por conta de Andreas Pereira. O volante que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e teve que deixar a partida contra o Madureira no primeiro tempo, participou do treino desta sexta-feira e deve ter condições de encarar o Atlético-MG, no domingo.