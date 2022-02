Zé Ricardo tem desfalques - Cleber Mendes

Zé Ricardo tem desfalquesCleber Mendes

Publicado 19/02/2022 21:21

Com desfalques importantes por suspensão (Juninho, Bruno Názario e Nenê), Zé Ricardo prepara o Vasco com mudança no esquema tático e novidade no banco de reservas para pegar o Audax, neste domingo, às 18h30, em Volta Redonda, pela oitava rodada do Estadual.

No treino deste sábado, o último antes do duelo, Zé Ricardo montou o time no esquema 5-3-2, com Weverton e Edimar de alas e três zagueiros de ofício, Ulisses, Cangá, Anderson Conceição. O provável time é: Thiago Rodrigues, Ulisses, Cangá, Anderson Conceição; Weverton, Matheus Barbosa, Galarza, Edimar; MT, Gabriel Pec e Raniel.

No banco de reservas, a novidade fica para o reforço Zé Gabriel, contratado junto ao Internacional. O jogador estava atuando de zagueiro no Colorado, mas chegou ao Vasco para ser volante.

Com 16 pontos, o Vasco é o terceiro colocado da Taça Guanabara e tem a vaga nas semifinais encaminhada.