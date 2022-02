Santos, goleiro do Athletico-PR - Reprodução

Publicado 22/02/2022 19:06

O Flamengo está no mercado em busca de um goleiro e já tem um alvo definido: Santos, do Athletico-PR. Mas, o Rubro-Negro carioca também já sabe que não terá vida fácil nas tratativas com o Furacão. Inclusive, o presidente da equipe de Curitiba, em contato com a reportagem do Jornal O Dia, avisou que não irá liberar o atleta sem receber o valor da multa rescisória.

"Quer levar? Então paga a multa. O time do Brasil que quiser ter Santos terá que pagar R$ 200 milhões. Os times de fora do Brasil pagam 3,5 milhões de euros (cerca de 19 milhões pela cotação atual)."

Por estratégia, o Flamengo vai esperar as decisões da Recopa (Athletico-PR encara o Palmeiras nos dias 23 de fevereiro e 2 de março) para avançar no interesse em Santos. A ideia da diretoria é oferecer o valor da multa rescisória para o mercado internacional. Ou seja: pagar ao Furacão 3,5 milhões de euros para que o jogador seja liberado.

Já para Santos, o planejamento do Flamengo é fechar um contrato válido por três anos (até dezembro de 2024), pois é um atleta com idade avançada (completa 32 em março). Para seduzir o goleiro, que já vê uma ida ao time carioca com bons olhos, é oferecer um aumento salarial de 15% a 20%.

Oficialmente, as duas diretorias não confirmam os contatos, mas, no famoso "off", as partes confirmam que há interesse mútuo em fazer o negócio, mas o Athletico-PR já avisou que não irá facilitar.

Com 31 anos, Santos tem apenas o Athletico-PR em seu currículo. Experiente, o goleiro também acumula convocações para a seleção brasileira e título com a seleção olímpica, em 2020.