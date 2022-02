John Textor - Vitor_Silva

Publicado 21/02/2022 22:34

A paciência do torcedor do Botafogo para ver novidades após a chegada de John Textor, o investidor americano que adquiriu 90% dos ativos da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Alvinegro, vai valer a pena. Pelo menos é o que demonstra o empresário.

Após alguns dias na Europa, John chega ao Brasil nesta terça-feira. Mas antes de embarcar de volta ao Rio de Janeiro, o americano fez uma passagem por Portugal para se reunir com clubes que possam se tornar parceiros do Botafogo no futuro e também mapear possíveis nomes para reforçar o elenco nesta temporada.

Segundo apurou a reportagem, o empresário desembarcou em Lisboa na manhã desta segunda-feira, participou normalmente dos compromissos já agendados anteriormente. Um deles foi uma reunião com representantes do Benfica, clube dono dos direitos econômicos de Gilberto, lateral-direito brasileiro que está na mira do Alvinegro.

Inclusive, conversas já foram iniciadas entre o Botafogo, representantes de Gilberto e Benfica. A ideia do Alvinegro, que tem André Mazzuco responsável pelas tratativas, é adquirir Gilberto de forma definitiva. Everton Cebolinha, outro jogador brasileiro da equipe portuguesa e que foi especulado na equipe carioca, por ora, está fora dos planos.

Para o ataque, John Textor consultou a situação de Cavani, craque uruguaio atualmente do Manchester United, como informou primeiramente o Lance!. O americano conversou com os representantes do atleta para sondar a possibilidade de o jogador atuar no futebol brasileiro. Nada além disso.

Outro nome para o setor ofensivo no radar do John Textor é do israelense Eran Zahavi, atualmente no PSV, da Holanda. Mas, tal como aconteceu com Cavani, foi apenas uma sondagem e não chegou a ter proposta ao atacante de 34 anos

Chegada do novo treinador

John Textor desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira, por volta das 7h, e vai aguardar o desfecho das tratativas com Luis Castro, futuro novo treinador do Botafogo. Atualmente no Al-Duhail, do Catar, o português de 60 anos está prestes de assinar um contrato com o Alvinegro para receber, juntamente com o seu estafe, 2,5 milhões de dólares bruto por ano, cerca de 12 milhões de reais por ano.