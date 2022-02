Bustos em ação pelo Barcelona de Guayaquil - PABLO PORCIUNCULA/GettyImages

Publicado 23/02/2022 19:49

O Santos se acertou com o substituto de Fabio Carille no comando da equipe. Trata-se de Fabián Bustos, do Barcelona de Guayaquil. O técnico argentino aceitou a proposta do Peixe, vai deixar o time equatoriano, após o duelo desta quarta-feira com o Universitario, pela Libertadores, e viaja em breve a São Paulo para assinar o contrato válido por duas temporadas.

Segundo apurou a reportagem, o Santos não irá arcar com o valor da multa rescisória de Fabián Bustos no Barcelona de Guayaquil. O treinador, juntamente com os seus agentes, vai arcar com o montante, avaliado em US$ 150 mil, cerca de R$ 750 mil, para poder iniciar a trajetória no time santista.

Fabián Bustos chegará ao Santos com três profissionais na comissão técnico e salário "dentro do padrão que o clube costuma pagar para treinadores". Oficialmente, o treinador e o Peixe não confirmam a informação, mas o advogado do comandante argentino já redigiu os documentos que serão assinados em breve.

Com 52 anos, Fabián Bustos começou a carreira de treinador no Manta FC, passou por Delfín SC e chegou ao Barcelona de Guayaquil em 2020, clube que trabalha até o momento. Ou seja, apesar de argentino, Bustos só trabalhou em solo equatoriano e, pela primeira vez, assumirá um clube de outro país.