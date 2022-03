Lucas Piazon é o novo reforço do Botafogo - Divulgação/Braga-POR

Publicado 02/03/2022 22:28

Enquanto Luis Castro ainda não é anunciado pelo Botafogo de maneira oficial, John Textor, investidor americano que comprou 90% da Saf do clube, e André Mazzuco, diretor de futebol, trabalham em conjunto com o treinador português para reforçar o elenco. Os dois primeiros, como o Jornal O Dia já avançou, Philipe Sampaio e Lucas Piázon já sabem quando chegam ao Rio de Janeiro.

Philipe Sampaio, zagueiro que estava no Guimcamp-FRA, é espero no sábado para realizar exames e assinar o contrato válido por dois anos, com a possibilidade de estender por mais um. Já Lucas Piazón pertence ao Braga-POR e deve desembarcar na sexta para assinar o vínculo válido até o meio de 2023, com opção de compra avaliada em 1,8 milhão de euro, cerca de 10 milhões de reais.

A diretoria está no mercado em busca de um lateral-direito. A posição é tida como prioridade, e o clube esteve perto de contratar Gilberto, do Benfica, mas exigências do jogador e também do clube português esfriaram o interesse alvinegro.

Rodinei, do Flamengo, foi sondado, mas o clube rival comunicou que não deseja abrir negociação. outro nome no radar e que também foi consultado foi Saravia, que está livre no mercado desde a saída do Porto. O atleta também tem passagem pelo Internacional.