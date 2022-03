Lucas Piazon é o novo reforço do Botafogo - Divulgação/Braga-POR

Lucas Piazon é o novo reforço do BotafogoDivulgação/Braga-POR

Publicado 04/03/2022 18:57 | Atualizado 04/03/2022 18:57

Novo reforço do Botafogo para a disputa da temporada, Lucas Piazón desembarcou no Rio de Janeiro no início da tarde desta sexta-feira e foi direto ao Nilton Santos para realizar os exames médicos, que serão finalizados na segunda-feira.

A diretoria, como de praxe, aguarda Lucas Piazón finalizar os testes físicos e a assinatura do contrato para poder anunciar, de maneira oficial, a contratação do meia, que pertence ao Braga, de Portugal, e chegará ao Botafogo por empréstimo até o meio de 2023.

O acordo do Botafogo com o Braga para ter Lucas Piazón é: empréstimo sem compensação financeira, mas com o Alvinegro assumindo o salário do meia de maneira integral. Além disso, há um valor de opção de compra estabelecido em contrato de 1,8 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais.

Com 28 anos, Lucas Piazón surgiu no São Paulo, em 2011, como joia e chamado pelos tricolores de o "novo Kaká". Transferiu-se ao Chelsea, passou por Málaga, Vitesse, Frankfurt, Reading, Fulham, Chelsea, Chievo, Rio Ave e, enfim, chegou ao Braga, em 2020.

A contratação de Lucas foi um pedido de Luis Castro, futuro treinador do Botafogo. O português ainda aguarda o pagamento da multa rescisória, no valor de R$ 7 milhões, para deixar o Al-Duhail, do Catar.