Erick - Divulgação

ErickDivulgação

Publicado 04/03/2022 17:55

O Vasco esteve próximo de contratar Erick, atacante destaque do Ypiranga-RS, mas o vazamento da notícia gerou uma repercussão negativa entre os torcedores do time de Erechim, pois o jogador é o principal jogador do sistema ofensivo da equipe, a diretoria recuou, e o negócio pode melar.

Em contato oficial de dirigente do Ypiranga-RS, que pediu para não ser identificado, com o Jornal O Dia, ele deixou claro que a transação esteve perto de se transferir ao Vasco, com direito a departamento jurídico entrando em ação, mas como a torcida não aprovou a saída de Erick, as conversas esfriaram.

"Nesse momento, o negócio esfriou e não deve andar mais. O vazamento (notícia publicada na imprensa da negociação) atrapalhou tudo. Chegamos a trocar minutas, mas, como eu disse, esfriou. Difícil que ande."

Ainda de acordo com esse dirigente, o contrato de Erick com o Vasco seria por empréstimo, com o time carioca bancando o salário do atleta, e contrato válido até o fim do Estadual de 2023.

Erick tem 25 anos e saiu da base do Grêmio, em 2017. Passou por Boa Esporte, Pelotas, Glória, Hercílio Luz, Inter de Lages, Avenida e Nova Mutum, antes de chegar ao Ypiranga, em 2021.